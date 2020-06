Inghilterra – Accoltella sei persone a Reading uccidendone tre, arrestato 25enne libico

Arrestato un 25enne richiedente asilo libico a Reading. Sarebbe lui ad aver accoltellato persone in un parco cittadino, uccidendone tre. L’attacco è considerato dalla polizia locale come un atto ‘di natura terroristica’. Il giovane, residente a Reading, è stato già in carcere in passato, ma per presunti reati minori di criminalità comune.