Cicciano – Inaugurato lo Sportello Amico di Gori

È stato inaugurato questa mattina, presso alcuni locali allestiti all’interno del Centro Nadur, lo Sportello Amico Gori attivato sul territorio comunale di Cicciano: uno spazio a disposizione dei cittadini in cui è possibile presentare qualsiasi istanza relativa al servizio idrico integrato. L’evento si è svolto alla presenza del Sindaco, Giovanni Corrado, del Presidente di Gori, Sabino De Blasi, e del Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola. Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra Gori e Amministrazione Comunale, gli utenti possono recarsi presso gli uffici allestiti nel Centro Nadur dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17, al fine di gestire eventuali pratiche in maniera veloce e assistita, grazie alla presenza di personale comunale adeguatamente formato da Gori.

“Gli Sportelli Amico sono un’iniziativa importante che nasce dal dialogo e dalla sinergia con i territori al fine di supportare i cittadini nella gestione delle pratiche relative al servizio idrico integrato. Cicciano è il quindicesimo comune in cui attiviamo lo Sportello Amico e nel corso dei prossimi giorni sono previste numerose altre attivazioni. L’obiettivo è quello di potenziare questo servizio, fornendo ai cittadini meno avvezzi alle nuove tecnologie la possibilità di avere ulteriori spazi in cui è garantita la gestione delle operazioni di sportello” dichiara il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Oggi attiviamo un servizio molto utile per la cittadinanza e nel quale, come Amministrazione Comunale, crediamo fortemente. Ci auguriamo che lo Sportello Amico resti in funzione per lungo tempo e che diventi parte della nostra comunità. Siamo molto soddisfatti del risultato di questa sinergia messa in campo in Gori” sottolinea il Sindaco, Giovanni Corrado.

“Anche a Cicciano abbiamo ascoltato le esigenze della comunità e reso il territorio protagonista delle azioni messe in campo insieme a Gori. L’attivazione degli Sportelli Amico è un altro segnale di vicinanza, frutto di una strategia integrata che punta ad avvicinare sempre di più il servizio idrico integrato ai bisogni dei cittadini” commenta il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Ricordiamo che attraverso l’Area Clienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di Videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.