Champions League – La Juventus cala il tris e resta in corsa per la vetta del girone

La Juventus, già qualificata per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, supera 3-0 la Dynamo Kiev a Torino e si giocherà il primo posto finale nel Gruppo G sul campo del Barcellona martedì 8 dicembre.

La partita minuto per minuto

A decidere la sfida – diretta da Stéphanie Frappar, prima donna ad arbitrare una gara di UEFA Champions League – sono i gol di Federico Chiesa (prima rete assoluta nella massima competizione continentale per club), Cristiano Ronaldo (salito a quota 132 marcature) e Álvaro Morata (capocannoniere stagionale del torneo con sei realizzazioni).

Juve pericolosa fin dalle prime battute di gara. Wenston McKennie, sugli sviluppi di un corner, impegna Heorhiy Bushchan di testa, poi è Morata, sempre su azione d’angolo, a impensierire il portiere ucraino che non trattiene la sfera: Ronaldo, da due passi, manca il tap-in vincente.

Il gol bianconero però è nell’aria e arriva al 21′: cross da sinistra di Alex Sandro e stacco perfetto di Chiesa, che fulmina Bushchan con un’incornata velenosa. Prima rete nella competizione per l’esterno figlio d’arte e Juve vicinissima al raddoppio con Ronaldo poco dopo: Alex Sandro serve un pallone delizioso al portoghese nel cuore dell’area, ma la sua conclusione a botta sicura si stampa sulla traversa.

La reazione della Dynamo arriva solo nel finale di tempo: cross di Gerson Rodrigues, sponda di petto di Benjamin Verbič e conclusione da distanza ravvicinata dell’accorrente Viktor Tsygankov, con Wojciech Szczęsny bravissimo a chiudere lo specchio della porta.

In avvio di ripresa la Dynamo va vicinissima al pareggio con Tsygankov, il cui cross si tramuta in una conclusione insidiosissima sulla quale Szczęsny si salva di pugno. I padroni di casa replicano con una botta di Ronaldo smanacciata in corner da Bushchan, poi al 57′ trovano il raddoppio. Chiesa si invola sulla destra e calcia forte al centro; sul pallone si avventano sia Morata che il portoghese, con quest’ultimo che trova la deviazione decisiva sulla linea di porta.

Il tris bianconero arriva al 66′ grazie a Morata, che batte Bushchan con un destro preciso sull’ennesima iniziativa di un ispiratissimo Chiesa. Il sipario sulla sfida cala di fatto qui e ora i Bianconeri si giocheranno il primato a Barcellona: per chiudere il girone in vetta la squadra di Andrea Pirlo dovrà superare i catalani con un punteggio uguale o superiore al 3-1, ma sempre con due reti di scarto.

Fonte UEFA.com