Castellammare/Gragnano – Spaccio, arrestati due fratelli

Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due giovani stabiesi. Si tratta di E.N, classe 98 già noto alle forze dell’ordine e di suo fratello, 21enne incensurato.

I militari stanno percorrendo a Gragnano la strada statale per Agerola quando notano i 2 a bordo di una biposto. Li fermano e li controllano. In auto una busta con all’interno 150 grammi di marijuana. Nelle tasche dei pantaloni e del giubbino del fratello più grande anche due involucri con dentro 13 grammi della stessa sostanza. La perquisizione viene estesa anche nelle abitazioni dei 2 e nell’appartamento del 23enne i militari trovano e sequestrano altre 6 buste di marijuana per un peso complessivo di altri 567 grammi. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.