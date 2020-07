Castellammare – Emergenza Coronavirus, guarita 53enne. Zero positivi in città

“Castellammare di Stabia da oggi è ufficialmente “Covid Free”. L’Asl ci ha comunicato la guarigione dell’ultimo cittadino ancora positivo al Covid-19: si tratta di una donna di 53 anni che lo scorso 20 maggio a seguito di alcuni sintomi febbrili si era sottoposta a tampone, il cui esito aveva confermato il contagio da coronavirus. Di recente, la donna ha effettuato altri due tamponi, il 29 e il 30 giugno, entrambi con esito negativo, ragion per cui l’Asl ha dichiarato la guarigione della paziente e le ha revocato la misura dell’isolamento domiciliare”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

“Allo stato attuale, a Castellammare non ci sono pazienti positivi al Covid-19, né cittadini in isolamento domiciliare, spiega il sindaco. Uno splendido traguardo, raggiunto grazie alla perseveranza, al senso di responsabilità e alla maturità di tutti voi cittadini, in particolare nella fase più acuta della diffusione del contagio. Abbiamo remato insieme, siamo rimasti uniti e, grazie agli sforzi e ai sacrifici di tutti, siamo riusciti a raggiungere un grande risultato. Il virus però non è ancora sconfitto: dobbiamo continuare a stare attenti e a rispettare le regole. Soltanto così potremo scacciare definitivamente il nemico invisibile e vincere la nostra sfida. Insieme ce la faremo”, conclude Cimmino.