Castellammare – Emergenza Coronavirus: 50 nuovi casi e 28 guariti

Tra i nuovi contagiati ci sono cinque cittadini tra i 4 ed i 17 anni ma anche un 81enne, un 94enne ed un 96enne. Sono stati lavorati complessivamente 470 tamponi. I guariti per lo stesso periodo sono 28. Tra di essi un bimbo di 5 anni, uno di 10 ed un 86enne.

Ricordo a tutti che ho inviato una lettera al direttore generale dell’Asl Napoli3 Sud Gennaro Sosto, al Ministro della Salute Roberto Speranza e al governatore Vincenzo De Luca, per chiedere l’invio urgente dell’indice Rt del contagio a Castellammare e un aggiornamento sull’attuale numero dei positivi al Covid-19 in città, come avevamo già ripetutamente richiesto nelle scorse settimane.