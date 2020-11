Castellammare – Emergenza Coronavirus, 22 nuovi casi e 11 guariti

Tra i nuovi casi ci sono 5 persone che presentano sintomi del Covid e 17 asintomatici. A tutti loro va il mio augurio di pronta guarigione. Per altri 11 stabiesi l’incubo del coronavirus è terminato e sono stati dichiarati guariti.

Tra 24/48 ore sapremo se i dati sono in leggero miglioramento. Sono certo, piuttosto, che è tutt’altro che l’ora di tirare un sospiro di sollievo, specialmente a guardare le immagini delle ambulanze in fila all’ospedale “San Leonardo” e dei comportamenti irresponsabili che nella nostra città, come nel resto della regione, continuiamo a registrare.