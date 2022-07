Castel Volturno – Smantellata una centrale di spaccio, arrestato un uomo

Nella tarda serata di ieri, in un’abitazione di Castel Volturno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentaduenne di origini ghanesi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli investigatori delle squadre mobili di Napoli e di Caserta col supporto di personale cinofilo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli.

Gli agenti, nell’ambito delle consuete attività info-investigative sviluppate su quel territorio, avevano appreso che un cittadino straniero aveva realizzato una vera e propria centrale di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della sua abitazione. La mirata attività di polizia giudiziaria posta in essere dai poliziotti ha consentito, in breve tempo, di individuare due avventori che sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente; di conseguenza, gli operatori si sono introdotti nell’immobile che è risultato essere una “connection house”.

Al suo interno, infatti, sono stati trovati altri quattro avventori intenti a consumare delle bevande, risultati successivamente estranei ai fatti, e il relativo gestore che , alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato e gli sono state trovate, nel marsupio da lui indossato, 4 dosi di hashish, 6 bustine di plastica contenenti marijuana, e la somma di 85 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Successivamente, gli agenti hanno perquisito l’abitazione dove hanno rinvenuto 190 “stecche” e un panetto di hashish, per un peso netto complessivo di 308 grammi, 46 confezioni in cellophane e 2 buste sfuse di marijuana, per un peso netto complessivo di 131 grammi, e la somma di denaro contante di 1.975 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, anche questa ritenuta provento dell’attività di spaccio. Infine, sono stati trovati un bilancino di precisione, un grosso rotolo di cellophane trasparente e due confezioni intere di bustine di plastica trasparente con chiusura a pressione, utilizzati con ogni evidenza per il confezionamento dello stupefacente.

L.R., trentaduenne di origini ghanesi, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.