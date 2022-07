Torre del Greco – Dispositivi temporanei di viabilità in Via Cesare Battisti, Via Nazionale e Via del Lavoro: i dettagli

In considerazione della nota protocollo n. 19806 del 14 Luglio 2022 con la quale il Responsabile dei Servizi Infrastrutture A.N.M. ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata in via Cesare Battisti – da intersezione di via Mons. Felice Romano e via Mons. Michele Sasso, fino a via Cesare Battisti, angolo Corso Vittorio Emanuele – per smontaggio infrastrutture di sostegno rete aerea elettrificata, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2883 del 14 Luglio 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA CESARE BATTISTI – tutta l’area sottostante la rete elettrificata tra via Mons. Felice Romano e via Mons. Michele Sasso, compresi gli stalli di sosta a destra tra Piazzale Cesare Battisti e Via dei Remaioli direzione Cesare Battisti – Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 19.00 del giorno 18 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 19 Luglio 2022; dalle ore 19.00 del giorno 19 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 20 Luglio 2022; dalle ore 19.00 del giorno 20 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 21 Luglio 2022; dalle ore 19.00 del giorno 21 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 22 Luglio 2022; dalle ore 19.00 del 22 Luglio 2022, alle ore 05.00 del giorno 23 Luglio 2022;

• VIA CESARE BATTISTI ANGOLO VIA DEL CORALLO – lato sinistro direzione via Cesare Battisti, Corso Vittorio Emanuele – Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 19.00 del giorno 18 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 19 Luglio 2022; dalle ore 19.00 del giorno 19 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 20 Luglio 2022;

• VIA CESARE BATTISTI – lato destro direzione via Cesare Battisti, Corso Vittorio Emanuele – Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 19.00 del giorno 20 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 21 Luglio 2022; dalle ore 19.00 del giorno 21 Luglio 2022 alle ore 05.00 del giorno 22 Luglio 2022; dalle ore 19.00 del 22 Luglio 2022, alle ore 05.00 del giorno 23 Luglio 2022.

In considerazione della nota prot. 35772/2022 con la quale il Responsabile Tecnico della Società SO.i.ge.a s.r.l. ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, per lavori di realizzazione del nuovo manto stradale in diverse arterie del territorio comunale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2719 del 05 Luglio 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA NAZIONALE – dal civ. 201 al civ. 211; dal civ. 316 al civ. 322; dal civ. 596 al civ. 618; dal civ. 775 al civ. 767; dal civ. 1005 al civ. 1007 – divieto di sosta ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata e istituzione di senso unico alternato dal giorno 18 Luglio 2022 al giorno 30 Luglio 2022 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;

• VIA DEL LAVORO: divieto di sosta ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata e istituzione di senso unico alternato(dal ponte S. Antonio al civico n.1) dal giorno 18 Luglio 2022 al giorno 30 Luglio 2022 dalle ore 07.00 alle ore 18.00.