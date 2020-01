Capodanno choc per Arturo Scotto: aggredito e malmenato da un gruppo di fascisti!

L’ex deputato Arturo Scotto è stato aggredito e malmenato da un gruppo di fascisti a Venezia. L’aggressione, come racconta la moglie su Facebook, è avvenuta dopo che l’onorevole torrese non aveva resistito ad alcuni cori di stampo nazifascista. Questo il post della signora Scotto, Elsa Bertholet, su FB:

<<Capodanno a Piazza San Marco con marito e figlio grande, mezzanotte e un minuto: un gruppo dietro di me canta “Anna Frank sei finita nel forno”, mi giro: “Ragazzi basta!”, si mettono a urlare: “Duce, duce …..” con mano alzata, si gira mio marito che prima non le aveva sentito cantare: “Basta!!!!” e boum si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e lo picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono.

La polizia municipale: “avete ragione, picchiare è brutto, fate denuncia domani.”

Ora in un bar meraviglioso nel ghetto.>>

Bella Venezia.

Buon anno antifascista a tutti!