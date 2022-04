foto di repertorio

Caos nei cieli per lo sciopero dei controllori del traffico aereo italiani

Per il trasporto aereo in Italia, lunedì è un giorno di sciopero. Infatti saranno cancellati decine di voli. Ricordiamo che alcuni sindacati dei controllori di volo italiani hanno confermato per lunedì 11 aprile uno sciopero di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00. L’azione sindacale potrebbe influenzare l’orario dei voli ITA Airways l’11 aprile. La compagnia aerea è stata quindi costretta a cancellare diversi voli nazionali e internazionali in programma per l’11 aprile. Un elenco dei voli cancellati è disponibile qui. Per ridurre al minimo i disagi, gli aerei più grandi opereranno su diverse rotte nazionali e internazionali in modo da trasportare il maggior numero possibile di passeggeri l’11 aprile: il 70% dei viaggiatori volerà lo stesso giorno. ITA Airways invita tutti i clienti già in possesso di biglietti per il viaggio dell’11 aprile a verificare lo stato dei propri voli prima di recarsi in aeroporto sul sito ita-airways.com, oppure a chiamare la compagnia aerea al numero verde 893 49049 (dall’Italia ), al numero +39 06 85960020 (da oltremare), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso la quale è stato acquistato il biglietto. I viaggiatori in possesso di biglietto ed eventualmente interessati dalla cancellazione o dal cambio di orario dei voli ITA Airways l’11 aprile possono riprenotare il proprio viaggio senza costi aggiuntivi o penali, oppure chiedere il rimborso completo del biglietto (solo se il volo viene cancellato o il ritardo alla partenza supera i 5 ore) entro il 14 aprile. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” una vera e propria dichiarazione di guerra che ha generata preoccupazione per le conseguenze dello sciopero. La protesta, infatti, è di quella che possono mettere in ginocchio il traffico aereo. Pertanto vi consigliamo di controllare sul sito ufficiale lo stato del vostro volo per restare indenni gli ultimi giorni prima delle ferie pasquali oppure proprio durante il trasferimento verso o dalle vacanze.