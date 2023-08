Campania – Maltempo: allerta meteo gialla fino alle 20

Allerta meteo della Protezione Civile Regione Campania di colore Giallo per temporali valida dalle 20 di oggi, venerdì 4 agosto, alle 20 di domani, sabato 5 agosto, su tutta la Campania.

Saranno possibili rovesci e temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione e da una particolare forza. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine e fulmini. Sono previsti anche venti localmente forti dai quadranti occidentali con raffiche e mare agitato.

A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio. Sono infatti possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, frane e caduta massi.

Potranno altresì verificarsi danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti alle fulminazioni, alle grandinate e alle raffiche di vento. Attenzione va prestata anche al verde pubblico, per assicurarne una corretta tenuta.

Si raccomanda la massima attenzione, anche per quanto riguarda le strutture balneari.

Si ricorda ai Comuni la necessaria attivazione dei COC (Centri Operativi Comunali) e delle misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.