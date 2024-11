Gori – Sospensione programmata del servizio idrico lunedì 11 novembre: ecco i comuni interessati

Gori informa che per consentire la riparazione di perdita idrica sulla condotta adduttrice integrativa gestita da Ausino e situata in via delle Cartiere, nel comune di Acerno, è necessario sospendere il servizio idrico in alcune zone e località dei comuni di Angri, Bracigliano, Corbara, Nocera Superiore, Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino.

L’interruzione della fornitura di acqua avverrà dalle ore 8:00 di lunedì 11 novembre 2024 alle ore 1:00 di martedì 12 novembre, per una durata complessiva di 17 ore.

A seguire, le strade interessate da mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione, con le località in cui sarà disposto il servizio idrico sostitutivo.

ANGRI:

VIA CASALANARIO, VIA CIMITERO VECCHIO, VIA CUPA MASTROGENNARO, VIA CUPARELLA, VIA PONTE AIELLO e tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via Alveo S. Alfonso n°6, antistante campo di calcetto, presente per tutta la durata dell’interruzione idrica.

BRACIGLIANO:

II TRAVERSA PASQUALE DONNARUMMA, TRAVERSA DI VIA DIAZ, TRAVERSA I DI VIA CAPITANO CECCONI,

TRAVERSA I DI VIA CARDAROPOLI, TRAVERSA I DI VIA DIAZ, TRAVERSA II DI VIA DIAZ, TRAVERSA III DI VIA DIAZ, TRAVERSA IV DI VIA DIAZ, TRAVERSA V DI VIA DIAZ, VIA CAMPO SPORTIVO, VIA CAPITANO CECCONI,

VIA CAPO LE PIETRE, VIA CARDAROPOLI, VIA CETRONICO, VIA CUPA DE SIMONE, VIA DIAZ, VIA DONNARUMMA, VIA PIGNATARO, VIA STRETTOLA CAPITANO CECCONI, VIA VESCOVO CAPACCIO e tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Donnarumma, piazzale comunale di fronte al chiosco, presente per tutta la durata dell’interruzione idrica.

CORBARA:

LOCALITA’ CASAMOLA, VIA CASA MOLA, VIA MONACELLE e tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Pulcinella, area parcheggio Proloco, nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, presente per tutta la durata dell’interruzione idrica.

NOCERA SUPERIORE:

VIA CASA MILITE, VIA NAZIONALE e tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Nazionale Camerelle, presente per tutta la durata dell’interruzione idrica.

PAGANI:

VIA AMALFITANA e tutte le relative traverse.

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO:

PIAZZA GIOVAN BATTISTA FERRAIOLI, PIAZZA MARTIRI DI NASSIRYA, PIAZZA MUNICIPIO, TRAVERSA DI VIALE DELLA PACE, TRAVERSA II DI VIALE KENNEDY, TRAVERSA MUNICIPIO, VIA BOSCO, VIA CASTELLO TROIANO, VIA ERNESTO DANIO, VIA FRANCESCO FERRAIOLI, VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA IPPOLITO GAETANO, VIA MANDRINO, VIA MARIO CUOMO, VIA ORAZIO, VIA PETRIERA, VIA RAFFAELE FALCONE, VIA SORVELLO, VIA TENENTE INNOCENZO FERRAIOLI, VIALE ABATE NATALINO TERRACCIANO, VIALE DELLA PACE e tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Pulcinella, area parcheggio Proloco, presente per tutta la durata dell’interruzione idrica.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Eventuali aggiornamenti saranno presenti nella sezione AVVISI all’UTENZA del sito

www.goriacqua.com o potranno essere richiesti al numero verde 800-218270, gratuito ed attivo h24.

L’Informazione della sospensione idrica in argomento, oltre i canali digitali, prevede l’affissione di locandine informative e la diffusione di avviso sonoro nelle località sopra indicate.

Pur non essendo un guasto relativo ad impianti gestiti da Gori, ci scusiamo per il disagio.