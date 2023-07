Buonajuto (Anci): ‘Solidarietà e sostegno al collega Josi Della Ragione’

“Ho voluto esprimere solidarietà e vicinanza a nome di tutti i sindaci dell’Anci al collega Josi Della Ragione, primo cittadino di Bacoli, dove è stata distrutta per la terza volta nel giro di 40 giorni la telecamera che regola la Ztl del porto del comune dei Campi Flegrei” – è quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“Un atto ignobile e vile, ma sono sicuro che quanto accaduto non fermerà la battaglia contro ogni forma di illegalità che caratterizza l’azione amministrativa di Josi. Purtroppo quanto accaduto a Bacoli è solo l’ultimo atto intimidatorio in ordine di tempo e che vede protagonista un amministratore locale. Mi auguro che le indagini possano far emergere al più presto gli autori di questo vile gesto” – conclude il sindaco di Italia Viva.