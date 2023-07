Buonajuto: ‘Contento per la laurea di Patrick Zaki, ora si concluda assurda vicenda giudiziaria’

“Dovrebbero essere ore di festa e di felicità per Patrick Zaki, che si è laureato all’Alma Mater di Bologna, discutendo la sua tesi dall’Egitto in videocollegamento. Da dottore ad imputato di un processo assurdo e infinito. Sono 3 anni e mezzo che Patrick e tutti noi attendiamo che questa vicenda giudiziaria si concluda. Ha tanta tenacia e perseveranza, spero di accoglierlo presto ad Ercolano per consegnargli le chiavi della città” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.