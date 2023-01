Boscoreale – Trovato in possesso di droga, arrestato 24enne incensurato

A Boscoreale i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 24enne incensurato del posto.

Il giovane è a bordo della sua biposto, nei pressi della stazione EAV in piazza Vargas, quando i militari lo controllano. Addosso e all’interno dell’auto sono state trovate 38 dosi di marijuana, 1 panetto e 4 dosi di hashish. Rinvenuti e sequestrati anche 2 telefoni e contanti per un totale di 120 euro, verosimilmente provento illecito.

Il 24enne è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.