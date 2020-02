Boscoreale- Revocati la gara podistica “Boscoreale…il benessere della vita” e il “Mercato della terra Vesuvio” per il 1 marzo

Con apposita ordinanza, il comandante della polizia municipale ha revocato l’ordinanza n°6/2020 relativa alla regolamentazione della circolazione per domenica 1 marzo, che era stata precedentemente adottata per consentire lo svolgimento della VI gara podistica “Boscoreale … il benessere della vita”.

Con la stessa ordinanza è stata revocata anche la concessione di suolo pubblico in piazza Vargas per la realizzazione del “Mercato della Terra Vesuvio” in programma sempre domenica 1 marzo.

I suddetti provvedimenti sono stati assunti, a mero carattere preventivo e precauzionale, quale misura volta a prevenire il rischio di diffusione della malattia Covid-19, attraverso la limitazione di eventuali assembramenti e manifestazioni in luogo pubblico.