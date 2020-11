Boscoreale – Progetto scuole sicure: fondi per il potenziamento della Polizia Locale

“Nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, finanziato dal Ministero dell’Interno, abbiamo avuto accesso ad un finanziamento di circa 20mila euro, finalizzati all’assunzione di due vigili con contratto a tempo determinato e part-time al 50%, per una durata complessiva di 4 mesi”. Lo annuncia il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge “Grazie ad un’ulteriore implementazione di fondi comunali, procederemo anche all’acquisto di un veicolo. L’obiettivo è di garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine all’esterno degli istituti scolastici, nella speranza che si potrà attivare di nuovo la didattica in presenza in piena sicurezza”.