Boscoreale- Corso di formazione per giornalisti “i beni culturali dell’area vesuviana: tra comunicazione e deontologia”

“I beni culturali dell’area vesuviana: tra comunicazione e deontologia”, è il titolo del corso di formazione per giornalisti promosso dall’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti” e dall’Ordine dei giornalisti della Campania. L’evento, che attribuirà 4 crediti formativi ai partecipanti, si terrà sabato 19 marzo 2022 dalle 9,00 alle 13,00 presso il Teatro Minerva, in via Tenente Angelo Cirillo 53, a Boscoreale.

Interverranno Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Francesco Sirano, direttore del Parco archeologico di Ercolano; Francesco Colace, professore associato presso l’Università degli Studi di Salerno; Carlo Avvisati, giornalista e scrittore; Marella Brunetto, giornalista e responsabile dell’Ufficio stampa del Parco archeologico di Pompei.

I lavori saranno introdotti dai saluti di Antonio d’Errico, presidente dell’Associazione Giornalisti Vesuviani.

Per partecipare al corso è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it a partire dal 3 marzo 2022 e fino a esaurimento posti. Sarà necessario presentare il Certificato verde Green Pass.