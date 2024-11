Napoli- Arresti a Piazza Garibaldi e Piazza Capuana

Piazza Capuana: sorpreso con la droga. Arrestato 29enne dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 14 involucri di cocaina del peso di 2 grammi e di 150 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Piazza Garibaldi: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 36enne.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne di Nocera Superiore per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando il motivo del tentativo di fuga; l’uomo, infatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Pertanto, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.