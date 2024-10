Taranto – Turris: 0-0 – I corallini strappano un punto allo Iacovone nonostante l’inferiorità numerica

Finisce in pari allo Iacovone il match tra Taranto e Turris. Primo tempo di studio da parte di entrambe le squadre, seconda frazione invece, dai ritmi più alti, dove la Turris va più volte vicina al vantaggio nonostante l’inspiegabile espulsione di Pugliese per somma di ammonizioni. Terzo risultato utile consecutivo che porta la Turris a quota 12 punti in classifica. Giovedì nel turno infrasettimanale i corallini sfideranno il Catania tra le mura amiche.

Primo tempo

Al 29′ Ekuban riceve un passaggio in area di rigore, calcia, ma Del Favero blocca.

Al 35′ Turris vicinissima al vantaggio con Pugliese che riceve in area da Ekuban e a tu per tu con Del Favero non riesce a realizzare la rete del vantaggio.

Secondo tempo

Al 46′ espulsione inspiegabile per Pugliese che riceve la seconda ammonizione e finisce sotto la doccia.

Al 56′ corallini ancora pericolosi. Parodi riceve sul secondo palo da Boli, controlla e calcia forte, pallone fuori di pochissimo.

Al 65′ Casarini calcia una punizione dai 25 metri, palla di poco alta.

Al 71′ occasione Taranto. Contessa ci prova da punizione, Marcone manda in angolo.

Al 83′ contropiede in 2vs1 per la Turris, ma Ekuban controlla male il pallone e spreca tutto.

Al 84′ clamorosa occasione per il Taranto. Contessa serve al centro Zigoni, ma quest’ultimo a porta vuota manca l’impatto col pallone.