Ercolano – Celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con l’intitolazione di Viale del Milite Ignoto

Lunedì 4 novembre si terrà la cerimonia di intitolazione dell’ex Vico Posta al Milite Ignoto, ad Ercolano. La strada di accesso al comando della Polizia Municipale sarà dedicata alla figura del Milite Ignoto, simbolo del soldato anonimo caduto per la patria.

L’evento si svolgerà in concomitanza con le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e vedrà la partecipazione del sindaco Ciro Buonajuto, delle autorità civili e militari, di rappresentanti delle istituzioni e della cittadinanza. L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 di lunedì 4 novembre presso il Palazzo di Città, in Corso Resina 39.

Con questa iniziativa, il Comune di Ercolano intende esprimere il proprio riconoscimento per il coraggio e la dedizione delle Forze Armate italiane e celebrare l’impegno collettivo per i valori di unità, democrazia e pace.