Napoli – Sorpresi con droga, 2 arresti

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 33 e 46 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un giovane che, dopo essersi avvicinato a due soggetti, ha consegnato una banconota ad uno di essi ricevendo in cambio un involucro dall’altro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato i prevenuti trovandoli in possesso di 8 involucri di cocaina e di 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le sue tracce.

Per tali motivi, i due indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.