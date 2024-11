Irma Testa a Torre del Greco per l’evento “Donne vincenti, dalle punte ai guantoni”

«Donne vincenti, dalle punte ai guantoni: la forza delle donne nello sport e nella vita»

Irma Testa ospite d’eccezione all’evento che celebra la forza e la passione delle donne vesuviane

Con la campionessa di boxe la ballerina Candida Sorrentino e la pallanuotista Eliana Acampora

«Donne vincenti, dalle punte ai guantoni – la forza delle donne nello sport e nella vita» è l’appuntamento organizzato per le 18 di venerdì 8 novembre presso l’hotel Poseidon di Torre del Greco dall’associazione di promozione sociale Ishtar, impegnata dal 2017 nel sostenere iniziative culturali, sociali ed educative che valorizzino il territorio e le sue risorse.

L’incontro vedrà la partecipazione di Irma Testa, campionessa di pugilato e medaglia olimpica ai Giochi di Tokyo 2020, la prima nella storia del pugilato femminile italiano. Nata e cresciuta a Torre Annunziata è stata la prima pugile italiana a partecipare a una Olimpiade, in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016. Insieme alla Butterfly del ring ci sarà Candida Sorrentino, ballerina di Torre del Greco di fama nazionale e internazionale. A soli 19 anni ha vinto a Positano il “Premio al merito Leonide Massine” e attualmente danza con i più famosi primi ballerini ed etoiles del mondo: Giuseppe Picone, Vladimir Derevianko, Mario Marozzi, Alessio Carbone, Alessandro Macario, Alessandro Riga, Ivan Gil Ortega. Con l’English National Ballet a Londra ha danzato ne «Il lago dei cigni» e al «Concert for Diana» allo stadio di Wembley ed è stata ospite con Vladimir Derevianko al Teatro Bolsoj di Mosca per il gala in onore di Vladimir Vassiliev e Ekaterina Maximova.

Donne di sport che racconteranno le sfide e i trionfi che le hanno rese esempi di resilienza e forza.

A moderare l’evento Eliana Acampora, oro agli Europei Master di pallanuoto e vincitrice del concorso letterario del CONI con «Il coraggio di vincere». Con il suo talento e la sua esperienza, guiderà un dialogo profondo su come lo sport possa trasformare, motivare e preparare le donne a vincere anche le sfide della vita quotidiana.

Donne simbolo di talento e determinazione cresciute alle pendici del Vesuvio.

«Con questo evento desideriamo creare un momento di ispirazione per le nuove generazioni, mostrando come ogni donna possa, con il giusto impegno, raggiungere i propri obiettivi – afferma Felicia Di Donna, presidentessa dell’associazione Ishtar -. Le storie di Irma, Candida, Eliana sono testimonianze di una forza che va oltre i confini dello sport e che promuove il cambiamento positivo in tutta la comunità».

L’evento «Donne vincenti, dalle punte ai guantoni» rappresenta non solo un’occasione di incontro e confronto ma anche un momento di celebrazione della forza e della passione che contraddistinguono le donne del territorio vesuviano.

Ishtar, impegnata nel secondo anno con il servizio civile in progetti legati allo sport, ha fortemente voluto questa iniziativa per evidenziare come dedizione e talento possano portare risultati straordinari, anche in ambiti diversi come lo sport e l’arte. L’associazione Ishtar con questo incontro intende dare voce a storie di successo che possano ispirare nuove generazioni e ricordare che il territorio della provincia di Napoli è ricco di eccellenze pronte a farsi strada nel mondo.

L’associazione Ishtar invita la comunità a partecipare per scoprire storie di coraggio e determinazione che incarnano i valori della parità di genere, del rispetto e della resilienza.