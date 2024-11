San Giorgio a Cremano – Ambiente, amicizia, sogni e futuro: in Fonderia Righetti lo spettacolo “I Giusti”

in platea gli studenti della scuola Marconi nell’attesa del rientro in aula di domani nel plesso rinnovato

San Giorgio a Cremano, 4 novembre 2024 – Nell’ambito del percorso di educazione e formazione rivolto agli studenti della città, che l’amministrazione svolge in sinergia con le scuole, oggi è andato in scena nella Fonderia Righetti un innovativo spettacolo teatrale su temi della crescita personale, del dialogo generazionale tra genitori e figli, dell’amicizia e dell’ambiente. Un appuntamento organizzato dal Sindaco Giorgio Zinno e dall’assessore Giuseppe Giordano, a cui hanno preso parte in questa prima giornata gli studenti del plesso Marconi, nell’ambito della didattica decentrata, stabilita dalla dirigente scolastica Antonietta Maiello prima del rientro nella scuola rinnovata, previsto per domani 5 novembre. Si replica anche domani con altri studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Lo spettacolo, a cura della compagnia Crack24 e prodotto da Cabiria Production, si chiama “I giusti” e mette lo spettatore di fronte a diverse scelte per valutare cosa reputano giusto o sbagliato, per poi raccontare una storia in cui ci si chiede: fin dove possiamo spingerci per realizzare la propria idea che ognuno si è fatto del domani? Cosa siamo disposti a sacrificare per un sogno e cosa significa diventare grandi?

“Insomma, uno spettacolo scelto per affrontare quella, per nulla scontata, fatica di diventare grandi – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno. I temi portati in scena infatti parlano proprio dei nostri giovani, della loro voglia di crescere, della ricerca di un posto nel mondo e del rapporto a volte complesso con gli altri, dai genitori ai compagni”.

E proprio ai giovani si è rivolto il Primo Cittadino: “Avete un ruolo speciale e potente. Con le vostre azioni e le vostre scelte quotidiane potete fare la differenza. Rispettare la legalità e l’ambiente non significa solo fare attenzione a ciò che ci circonda, ma anche guardare con responsabilità al futuro. Allo stesso tempo, vi incoraggio a non smettere mai di sognare, di pensare in grande e di impegnarvi per realizzare i vostri obiettivi. La scuola può aiutarvi in questo percorso con la conoscenza e la cultura, così come l’amministrazione vi supporta offrendovi gli strumenti necessari e per aiutarvi a crescere in modo sano e consapevole. Ma ricordate sempre che il futuro è soprattutto nelle vostre mani. Le scelte che farete, i valori in cui crederete e la direzione che deciderete di prendere dipendono da voi. Solo voi potete decidere quale strada percorrere e come costruire la vostra vita”.