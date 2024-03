Barcellona – Napoli 3-1, le pagelle: Rrahmani, Politano e Kvara i migliori, Lindstrom sprecone

MERET 6,5: nulla può sulle reti blaugrana, diversi ottimi interventi nel secondo tempo. Presente nelle uscite. Reattivo

DI LORENZO 5,5: dalle sue parti arrivano le reti spagnole, soffre molto Cancelo. Chiama Ter Stegen al miracolo con un bel colpo di testa. Luci e ombre

JUAN JESUS 5,5: troppo spesso preso di infilata dagli inserimenti avversari. Non manca qualche buona chiusura ma lascia troppi spazi. Friabile

RRAHMANI 6,5: lancia come sempre il cuore oltre l’ostacolo cercando di tenere in piedi la baracca. Sigla un gol di pregevole fattura da attaccante di razza. Cecchino

MARIO RUI 5,5: le cose migliori in fase offensiva, come il cross per Di Lorenzo che va vicino al gol. In ripiegamento qualche sbavatura di troppo. Altalenante (dal 64′ OLIVERA 6: buono l’impatto sulla gara, colpisce una traversa. Intenso)

ANGUISSA 5,5: non sempre riesce a fare da diga davanti alla difesa, soffre in campo aperto. Corrente alternata

LOBOTKA 6: anticipato in occasione del secondo gol blaugrana, ci mette il solito impegno provando sempre a giocare in maniera propositiva. Coraggioso

TRAORE 6: si lancia spesso tra le linee accompagnando l’azione offensiva, garantisce un certo brio. Trottola (dal 78′ RASPADORI s.v.)

POLITANO 6,5: macina kilometri sulla fascia, tiene in ansia la difesa catalana. Suo l’assist per il gol di Rrahmani. Imprevedibile (dal 64′ LINDSTROM 5: spreca di testa una colossale occasione per pareggiare. Sprecone)

OSIMHEN 6: combatte e dà profondità alla squadra. Spesso messo in fuorigioco, non ottiene molti palloni giocabili. Dubbio il pestone subito in area avversaria.

KVARA 6,5: a volte si perde in troppi dribbling, appare comunque vivace e propositivo. Vicinissimo al gol in avvio di ripresa, ci riprova sempre da fuori. Pericoloso (dal 93′ NGONGE s.v.)