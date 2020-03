Bagnoli- Spaccio di droga, arrestato 22enne [NOME]

Ieri sera gli agenti del commissariato Bagnoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Dalmazia un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da un’aiuola, l’ha consegnata a una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore rinvenendo la somma di 120 euro e hanno trovato, occultato nel giardinetto, un sacchetto con 8 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 16 grammi.

Marco Assalto, 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.