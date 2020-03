San Giorgio a Cremano- Compare striscione di solidarietà per il cittadino contagiato dal coronavirus

Solidarietà per il concittadino sangiorgese risultato positivo al coronavirus. E’ stato posizionato in via Cappiello uno striscione che recita : “il vero virus è l’ignoranza, concittadino non mollare”, una frase che invita la cittadinanza a non lasciarsi trascinare dalla paura e dalla psicosi.

Dopo il diffondersi della notizia che un ristoratore 55enne residente a a San Giorgio a Cremano era positivo al tampone per coronavirus molte sono state le reazioni negative in città , manifestando tensioni e preoccupazioni che hanno reso più difficile la quarantena dell’uomo contagiato.

Per questo la realizzazione dello striscione ha generato una ventata di altruismo, unione e comunanza che ha reso la vicenda meno pesante e più comprensiva. Difatti sono state molte le persone che hanno accolto positivamente questo gesto che grazie alla condivisione sul web ha avuto molta più rilevanza, ripristinando gli animi e consegnando tanti messaggi di forza e solidarietà al 55enne.