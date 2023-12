Avellino – Turris 0-0 – Corallini imbattuti al Partenio

Secondo pareggio consecutivo per i corallini che riescono ad uscire indenni dal Partenio-Lombardi.

Iniziano bene gli uomini di Caneo che colpiscono la traversa con De Felice. Subito rispondono i padroni di casa con due grandi occasioni.

Nella seconda frazione la prima occasione capita ancora a De Felice, Ghidoni però compie un miracolo.

Dopo un minuto rispondono i lupi che si divorano almeno quattro occasioni da rete.

Primo tempo

Al 16′ grande occasione per la Turris. Giannone crossa al centro per De Felice che salta di testa, ma manda sulla traversa.

Al 19′ risponde l’Avellino. Patierno calcia male dall’interno dell’area di rigore, il pallone arriva a Marconi che a due passi dalla porta non riesce nel tap-in vincente.

Al 26′ ancora pericolosissimo l’Avellino. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, il pallone arriva a Patierno che tutto solo colpisce di testa, Fasolino però compie un autentico miracolo e para.

Secondo tempo

Al 63′ ancora un gol clamoroso divorato da De Felice. Riceve in area di Cum, si smarca, calcia, ma Ghidotti salva con una grandissima parata.

Al 64′ occasione anche per i padroni di casa. Cross al centro per Marconi, di testa colpisce l’attaccante dell’Avellino, Fasolino si supera e manda in angolo.

Al 68′ lupi pericolosi con Marconi che colpisce ancora di testa, l’estremo difensore corallino salva ancora.

Al 77′ ancora padroni di casa vicini al vantaggio. Maisto calcia dalla distanza, Fasolino respinge centralmente e Patierno sulla ribattuta manda alto.

Al 78 occasionissima per l’Avellino. Tito con una sponda di testa serve Patierno che a pochi passi dalla porta colpisce a botta sicura, ma Fasolino salva il risultato.