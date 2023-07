Usa – Sette bambini trascorrono diverse ore a testa in giù su una ruota panoramica rotta

Una corsa di una giostra della ruota panoramica si è interrotta domenica durante un festival a Crandon, nel Wisconsin della Contea di Forest, negli Stati Uniti, lasciando otto persone appese a testa in giù per diverse ore. I vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto hanno impiegato tre ore per soccorrere i passeggeri utilizzando attrezzature specializzate. Tra i passeggeri c’erano sette bambini e sono stati tutti portati in ospedale per accertamenti. La corsa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, era stata recentemente ispezionata dallo Stato del Wisconsin. La causa del malfunzionamento non è stata ancora determinata e le autorità stanno continuando le indagini. Ecco il link dello spaventoso video: https://www.itemfix.com/v?t=pzn4kh