Napoli – Evadono dai domiciliari: arrestate due persone

Secondigliano: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cassano hanno notato un uomo che, accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 18enne napoletano, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione.

Secondigliano: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato arresta un 54enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Lungo Ponte, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e, con non poche difficoltà, hanno bloccato accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 54enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.