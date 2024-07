Torre del Greco – Soggiorno per anziani, approvata la delibera

Un soggiorno in favore degli anziani autosufficienti, di età pari o superiore a 65 anni, residenti nel comune di Torre del Greco. È quello che intende organizzare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Nei giorni scorsi la giunta ha infatti approvato una delibera, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, nella quale viene specificato come l’iniziativa rientri tra quelle previste dalla legge regionale per la dignità e la cittadinanza sociale, che “demanda ai Comuni gli interventi e i servizi specifici, al fine di promuovere la socializzazione e l’interazione tra i cittadini”.

Sulla scorta di questo, l’ente “ intende assumere – si legge ancora nella delibera – il ruolo di promotore dell’iniziativa, finalizzata a creare momenti di svago, riposo e socializzazione per i partecipanti, al fine di contrastare l’isolamento e favorire il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico”. Stando all’indirizzo fornito dall’esecutivo, il mese individuato è quello di settembre.