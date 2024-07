Torre del Greco – Al via la festa dei Quattro Altari, ecco gli eventi di venerdì

COMUNICATO STAMPA

Parte la Festa Dei Quattro Altari, l’evento più atteso dell’anno. Tutti gli eventi di venerdì 19 luglio

Parte domani, venerdì 19 luglio, l’evento che i torresi aspettano da sedici anni. La Festa dei Quattro Altari che trasformerà il centro di Torre del Greco in una galleria d’arte all’aperto e in un grande palcoscenico naturale, inizia alle 18 con la sfilata e il concerto della Banda cittadina “I Corallini” – diretta dal maestro Francesco Izzo – e proseguirà con spettacoli e concerti fino alla mezzanotte di domenica 21 luglio, quando i tradizionali fuochi d’artificio faranno calare il sipario sulla kermesse riportata in vita dal sindaco Luigi Mennella e affidata al direttore artistico Gigi Di Luca.

Il tema che unisce altari e tappeti, spettacoli e concerti è la pace, ma l’impianto della festa ruota intorno a quattro argomenti: Corpus Domini, riscatto baronale, identità e tradizione. Gli spettatori si ritroveranno immersi in un mondo fatto di scenografie enormi, di note e testi teatrali inediti che rievocheranno la tradizione popolare, il rapporto con la città e la continuità storica.

Gli altari realizzati da Filippo Romito, Francesco Scognamiglio, Alfonso Raiola, Antonino Ammendola, si trovano in piazza Santa Croce, Palazzo Baronale, corso Garibaldi e piazza Luigi Palomba. I tappeti firmati da Vincenzo Borrelli, Raffaele Panariello, Sergio Eco e Antonio Caso, si trovano nella chiesa di San Filippo Neri (Salvator Noto); chiesa di San Michele Arcangelo (via Diego Colamarino); chiesa Del Santissimo Rosario (corso Umberto I); Palazzo Baronale (via del Plebiscito).

Il programma di venerdì 19 luglio prevede

Ore 18 – Sfilata e concerto Banda cittadina I Corallini. Partenza dal centro storico e arrivo in villa comunale (corso Vittorio Emanuele).

Ore 19.30 – Palazzo Vallelonga. Convegno sui temi della festa e a seguire Il Riscatto Baronale, reading teatrale dal testo di Gennaro Vitiello, con Gina Perna, Gino De Luca, Enzo Perna. Musiche dal vivo di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca e Carmela Di Costanzo.

Ore 20 – Corso Umberto e via Roma – Spettacolo di clown e giocoleria.

Ore 20.30 – Villa comunale Forum Young Festival a cura del Forum dei giovani di Torre del Greco.

Ore 22 – via Comizi Concerto di Max Gazzè “Musicae Loci 2024” con Calabria Orchestra.

Eventi collaterali

Palazzo Baronale – Mostra di bozzetti di altari a cura dell’Istituto Degni.

Via Roma – Omaggio a Raffaele De Maio, mostra di altari su pannelli espositivi.

Piazza Santa Croce – Proiezione di videomapping

Scuola Giovanni Mazza – Estemporanea pittorica, Progettazione e realizzazione a cura degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Scuola Giovanni Mazza – Expo Torre

Scuola Giovanni Mazza – Installazione scenografica “L’ou com balla” a cura dei Catifaires de Gracia dalla Catalogna,

Corso Vittorio Emanuele – Mercatino di artigianato locale