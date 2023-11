Atalanta – Napoli 1-2, le pagelle: Elmas decisivo, Kvara fondamentale

GOLLINI 6: non viene impegnato moltissimo, bravo a chiudere su Koopmeiners nel primo tempo. Affidabile

DI LORENZO 6,5: solito contributo in fase di spinta, suo il cross per il gol di Kvara. Non manca qualche sofferenza in difesa ma regge. Arrembante

RRAHMANI 6,5: sigla un gran gol di testa che gli viene cancellato dal Var. Esce bene palla al piede, ci mette sempre una pezza. Diga

NATAN 6,5: si conferma su ottimi livelli. Bada al sodo giocando senza troppi fronzoli, concede poco. Cagnaccio (dal 77′ OSTIGARD s.v.)

OLIVERA 6: bene in entrambe le fasi, esce in barella facendosi male da solo al ginocchio. Sfortunato (dal 38′ JUAN JESUS 6: si adatta bene al ruolo di terzino. Non ha la gamba per accompagnare l’azione ma nel complesso non sfigura. Jolly)

ANGUISSA 6,5: nonostante una forma fisica non al top disputa un’ottima gara. Quantità e dinamismo al servizio della squadra. Reattivo

LOBOTKA 6,5: si districa bene in mediana, torna a catalizzare il gioco azzurro. Si sacrifica anche in fase di non possesso. Importante

ZIELINSKI 6: non trova molti spazi per i suoi inserimenti, meno intenso del solito anche a causa dei problemi fisici patiti in settimana. Debilitato (dal 77′ CAJUSTE s.v.)

POLITANO 6: tiene sempre sulle spine la difesa orobica con le sue discese. Non conclude molto in porta ma il suo contributo c’è. Sgusciante (dal 62′ ELMAS 7: cone spesso accade risulta devastante dalla panchina. Segna il gol che decide il match. Decisivo)

KVARA 7: porta in vantaggio i suoi con una bella zuccata, un colpo inedito. Prova sempre a sfondare subendo spesso fallo. Sempre nel vivo del gioco. Fondamentale

RASPADORI 6,5: si muove bene su tutto il fronte d’attacco, dialoga alla grande con i compagni aprendo spazi importanti. Pivot (dal 62′ OSIMHEN 6,5: sua la zampata per il gol di Elmas, sgomita e attacca la profondità cone solo lui sa fare. Felino)