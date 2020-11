Argentina – In migliaia per l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona

Migliaia di persone in fila a Buenos Aires stamattina in attesa di poter entrare nella Casa Rosada per rendere l’estremo omaggio a Diego Armando Maradona.

Secondo quanto ha reso noto la famiglia, la camera ardente resterà aperta fino alle 16 (le 20 italiane).