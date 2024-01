Albania – Capodanno, cittadino italiano ferito da un proiettile vagante vicino al Ministero della Giustizia

Capodanno è alle spalle, e come ogni anno il giorno dopo si fa il bilancio dei botti di San Silvestro anche per i nostri connazionali che si trovano all’estero. In Albania, un cittadino italiano è rimasto ferito nelle prime ore di questa mattina, a Tirana, nei pressi del Ministero della Giustizia. La polizia ha confermato che è stato ferito a causa di un proiettile vagante, sparato durante i festeggiamenti di Capodanno. La polizia ha detto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che è fuori pericolo di vita perché il proiettile gli ha colpito il tallone. La sua identità non è stata resa pubblica dalla polizia, ma ha circa 50 anni. L’evento è avvenuto alle 00:35.