Ajax – Napoli 1-6, le pagelle: Raspadori on fire, mediani stratosferici

MERET 6: qualche buon intervento ad inizio gara, ha ormai acquisito fiducia assumendosi responsabilità. Chiude con la fascia di capitano. Rinato

DI LORENZO 7: sempre su alti livelli. Gioca con la solita tenacia spingendo come un ossesso. Grande elevazione che vale il 2-0. Prepotente

RRAHMANI 6,5: diverse chiusure importanti e grande capacità di leggere in anticipo le situazioni. Va anche vicino al gol nel finale. Colonna

KIM 6,5: bravo con i piedi in fase di impostazione da dietro, sempre pulito e preciso negli interventi. Grande forza fisica. Granitico

OLIVERA 6,5: macina kilometri sulla fascia, fa valere fisico e velocità. Pennella la palla per il pareggio di Raspadori. Pronto

ANGUISSA 7,5: si conferma in stato di grazia. Giganteggia in mediana dominando in entrambe le fasi, confeziona due assist. Dirompente

LOBOTKA 7: si esalta nell’eludere il pressing olandese uscendo palla al piede con facilità disarmante. Non sbaglia nulla, fa girare la squadra a meraviglia. Sontuoso (dal 79′ GAETANO s.v.)

ZIELINSKI 7,5: in mezzo al campo è onnipresente. Tra le linee crea scompiglio, sigla il terzo gol e ne fallisce un altro. Eleganza e qualità sopraffina nelle giocate. Sfavillante (dal 45′ NDOMBELE 6,5: ottimo impatto sul match garantendo dinamismo e fisicità. Manda in porta Simeone per l’1-6, vicinissimo al gol quando il portiere alza sulla traversa la sua conclusione. Incisivo)

LOZANO 6,5: attacca bene la profondità, fa sempre il movimento giusto ma gli manca lucidità e cattiveria sotto porta. Sfiora il gol a risultato acquisito. Peperino

RASPADORI 8,5: è nata una stella. Primo gol con una torsione perfetta, poi trova la doppietta che fa dimenticare l’assenza di Osimhen. Con i suoi movimenti manda in tilt la difesa olandese. Protagonista (dal 65′ SIMEONE 6,5: solita gara di sacrificio per aprire spazi per i compagni. Alla fine trova la gloria personale con un gol di ottima fattura. Incisivo)

KVARA 7,5: prende tanti calci, barcolla ma non molla. Suo l’assist per il gol di Di Lorenzo, poi si mette in proprio trovando la prima rete in Champions. Viene preservato a risultato acquisito. Illuminante (dal 65′ ELMAS 6,5: entra con voglia facendosi vedere molto in avanti. Sgusciante)