Ajax – Napoli 1-6, Spalletti: ‘Prestazione che dà convinzione e consapevolezza. Qualificazione più vicina’

Abbiamo disputato una gara che ci dà consapevolezza di quanto possiamo ottenere. Faccio i complimenti ai ragazzi“. Luciano Spalletti visibilmente soddisfatto della grande serata del Napoli ad Amsterdam.

“Quando si va sotto in uno stadio così caldo, con un boato addosso, non è facile proporre gioco e riprendere la gara. Invece la squadra ha reagito bene facendo le cose giuste senza farsi influenzare dal risultato.

Abbiamo disputato una grande partita proprio per l’atteggiamento mentale che i ragazzi hanno avuto anche quando eravamo in netto vantaggio. Non ci siamo mai fermati ed abbiamo avuto alta la concentrazione“

“Se non funziona l’intero gruppo, non si possono fare partite di questo livello. Non si gioca in 11 ma si gioca con tutta la rosa e stiamo ancora aspettando il rientro di Osimhen. Se i calciatori capiscono che c’è spazio per tutti e comprendono che il risultato che conta è quello collettivo non personale, allora potremo vedere prestazioni importanti come stasera anche in futuro”

“In questi risultati c’è molto la disponibilità dei calciatori, dell’impegno quotidiano, dell’etica dell’allenamento intenso. Si esaltano tutte le capacità tecniche quando c’è una tale applicazione. Noi dobbiamo sempre puntare all’obiettivo comune, pur elevando le nostre individualità“

Napoli a punteggio pieno, avete la qualificazione a portata di mano?

“Questa vittoria ci dà buonissime possibilità di qualificazione sicuramente, ma non solo per i risultati bensì per l’espressione di gioco che abbiamo trasmesso in campo. Giocare un calcio brillante in un ambiente così bello e ricco di passione dà grande soddisfazione“.

Avete dato una lezione di calcio ad una squadra che fa della bellezza la sua forza storicamente:

“Non abbiamo dato lezione a nessuno, noi stiamo raggiungendo un ottimo livello di rendimento al quale vogliamo dare seguito. Ma si pensa solo al nostro cammino per cercare di andare oltre a ciò che siamo riusciti a raggiungere sinora“

“Siamo una squadra di professionisti che lavorano in maniera corretta e che vuole crescere per coronare una ambizione. Il nostro percorso è iniziato e vogliamo andare avanti partita dopo partita con la stessa mentalità“