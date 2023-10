Afragola – Fermate tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, tre agenti della Polizia Penitenziaria, liberi dal servizio, dopo essere usciti da un bar di via Sportiglione ad Afragola sono stati avvicinati da un uomo che, poco prima, era seduto ad un tavolo dello stesso esercizio commerciale insieme ad altre due persone. Il soggetto ha proposto loro della sostanza stupefacente ma in quei frangenti è transitata una volante del Commissariato di Afragola a cui è stato indicato il prevenuto.

Pertanto, i poliziotti lo hanno controllato e trovato in possesso di un involucro di marijuana; inoltre, hanno accertato che lo stesso nascondeva, sotto la sella del suo scooter, 9 bustine di marijuana, 5 dosi di hashish, 6 involucri di cocaina e 35 euro, mentre le due persone con cui si accompagnava sono state trovate in possesso delle chiavi di un’auto, di cui non hanno saputo fornire dettagli e titolarità, all’interno della quale sono state rinvenute altre 10 bustine di marijuana del peso di circa 24 grammi.

Gli operatori, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianaza presenti, hanno immediatamente constatato che a bordo del veicolo in questione, poi risultato noleggiato, le due persone identificate poco prima risultavano esserne gli occupanti.

Pertanto, due 20enni ed un 17enne, tutti di Afragola con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.