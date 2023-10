Portici – Lavori, interruzione del servizio idrico [I DETTAGLI]

Sospensione del Servizio Idrico per , dalle 14:00 alle 22:00 di martedì 10 ottobre 2023, nelle seguenti zone di PORTICI:

DISCESA PORTO

PIAZZA SAN PASQUALE

VIA BAGNARA

VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

VIA DELLA SALUTE

VIA EMANUELE GIANTURCO

VIA FLOTARD DE LAUZIERES

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA LORENZO ROCCO

VIA MADONNA DELLA SALUTE

VIA MADONNELLE

VIA MARITTIME

VIA UNIVERSITA’

VICOLO SANT’ANTONIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.