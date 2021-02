Acerra – Spaccio, preso 28enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arafat, nei pressi di un parcheggio adiacente un istituto scolastico, un uomo che, con atteggiamento circospetto, stava confabulando con alcuni giovani che poco dopo si sono allontanati frettolosamente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso delle chiavi di un’auto parcheggiata nelle vicinanze, in cui sono state rinvenute 88 bustine contenenti 200 grammi circa di marijuana; inoltre, presso l’abitazione hanno rinvenuto, occultati in un barattolo, altri 8 grammi della stessa sostanza.

G.C., 28enne acerrano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.