Acerra – Sorpreso con una pistola e munizioni in casa, arrestato 75enne

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di Acerra e del Reparto Prevenzione Crimina Campania hanno effettuato un controllo in viale della Democrazia presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, nella camera da letto, una pistola modello HK Compact cal. 40 con 12 cartucce e matricola abrasa ed altre 61 cartucce di vario calibro; inoltre, hanno accertato che la canna dell’arma risultava provento di rapina.

Ancora gli operatori, nel garage in uso all’uomo, hanno trovato 54 caricatori di diverso calibro e 13 silenziatori cal. 9.

Un 75enne acerrano è stato arrestato per detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di parti di armi comuni e da guerra, di munizionamento e ricettazione.