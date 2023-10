A Scampia torna il Red Bull 64 Bars LIVE

di Cristina Basso

Dopo il successo della scorsa edizione, torna, sabato 7 ottobre, il grande appuntamento della musica rap italiana nel cuore di Scampia, in Piazza Ciro Esposito, con il Red Bull 64 Bars LIVE. Il format, nato in Nuova Zelanda, vedrà alternarsi sul palco i nomi più significativi della scena rap nazionale da Geolier a Lazza, da Salmo a Rose Villaine. Un concerto non stop sui battiti delle hit più note dei protgonisti e dei brani tratti dai Red Bull 64 bars. L’evento, che rientra nella rassegna “ Napoli, Città della Musica”, promossa dal Comune di Napoli, si annuncia anche quest’anno ricco di sorprese, con palco e scenografie immersivi, per un’esperienza di musica e divertimento totale. Per coloro che non saranno in Piazza Ciro Esposito sarà possibile seguire il live in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull dedicato alla nuova musica.