Torre del Greco – Venerdì 3 Novembre apertura del nuovo tratto di strada di collegamento tra via Sant’Elena e via Lamaria

Torre del Greco – Venerdì 3 Novembre apertura del nuovo tratto di strada di collegamento tra via Sant’Elena e via Lamaria

Sarà aperta al transito veicolare e pedonale venerdì 3 novembre il nuovo tratto di strada di collegamento tra via Sant’Elena e via Lamaria, quello che comunemente viene definita la prima parte della bretella posta nella zona del casello autostradale. L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che sarà presente in zona a partire dalle ore 9 per le procedure legate all’apertura alla viabilità veicolare e pedonale.

Come spiega il vicesindaco Michele Polese, è questo “il primo tratto di un’arteria più lunga, che va proseguita con quella che verrà fuori dal secondo e terzo lotto di lavori, che consentiranno il collegamento prima con via del Monte e poi con via dei Monaci. Per quest’ultimo i lavori sono totalmente a carico della società autostrade”.

Va però detto che allo stato per questi altri due tratti, non vi sono progettualità al Comune: “Quando come giunta siamo arrivati, circa quattro mesi fa – prosegue Polese – non abbiamo trovato uno straccio di progetto. Per questo siamo al lavoro, al fine di poter poi programmare i lavori del caso. Al momento dunque l’arteria che aprirà al transito venerdì rappresenta una ‘strada monca’, utile in particolare per i residenti della zona di via Lamaria, dove a breve verrà chiuso il ponte autostradale, anch’esso interessato da lavori che, una volta ultimati, consentiranno poi il transito nella zona anche dei mezzi più alti”.

Sulla scorta di queste considerazioni, il dirigente del settore autonomo della polizia municipale, Salvatore Visone, ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito le relative disposizioni per la viabilità veicolare e pedonale: in particolare dalle ore 9 del 3 novembre nella nuova strada di collegamento tra via Sant’Elena e via Lamaria sarà istituito il doppio senso di circolazione; l’obbligo di circolazione in rotatoria secondo il senso di marcia indicato dalle frecce direzionali (senso rotatorio) con obbligo di dare precedenza ai veicoli che già impegnano la rotatoria; limite di velocità di 30 km/h su tutta l’area di circolazione nelle more del completamento dei lavori; attraversamento pedonale in prossimità della rotatoria stradale, di raccordo con il marciapiede posto dall’altro lato della strada; divieto di sorpasso; divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, eccetto i mezzi diretti al cantiere; divieto di utilizzo di accessi e diramazioni; obbligo di fermata per i veicoli che dalla nuova strada si immettono in via Lamaria.