Vomero – Mancato rispetto della normativa Covid, sanzionati 9 ragazzi

Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Filippo Palizzi hanno sorpreso 9 ragazzi, napoletani tra i 22 e i 27 anni di cui 6 con precedenti di polizia, che si stavano intrattenendo in strada e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione.