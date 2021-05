Napoli – Normative COVID, chiusi sei esercizi commerciali

Nelle giornate del 5 e 6 maggio scorso il Prefetto di Napoli ha adottato 6 decreti di chiusura di altrettanti esercizi commerciali ubicati in via Chiaia, largo San Giovanni Maggiore, piazza Municipio, via Salvatore Ferrara, piazza Montesanto e vico Figurelle a Montecalvario, per periodi dai 5 ai 15 giorni.

I provvedimenti sono scaturiti dai controlli effettuati dalla Polizia di Stato che hanno accertato che le rispettive attività commerciali erano inottemperanti alle misure anti Covid-19.