Violenza dilagante negli ospedali napoletani. Assalto al Maresca di Torre del Greco, al Pellegrini e all’ospedale del Mare

“Tre assalti negli ospedali napoletani in poche ore. Pellegrini e ospedale del Mare a Napoli e Maresca a Torre del Greco. Qualche giorno fa era toccato a Villa Betania subire un assalto. I metodi sono sempre più violenti. Nella gran parte dei casi si tratta di pregiudicati, vandali incalliti che arrivano al Pronto soccorso e pretendono di avere la precedenza anche se sono in codice verde. In altri casi scambiano gli ospedali per alberghi e gli infermieri per camerieri. Altre volte sfogano la propria rabbia devastando tutto ciò che gli capita a tiro anche se il personale medico ha tentato di tutto per salvare il paziente pure quando si tratta di rapinatori o camorristi feriti da armi da fuoco durante le loro faide o azioni criminali. Quasi mai nessuno ha pagato materialmente per i danni che ha provocato. Emblematico l’ultimo caso di Torre del Greco dove un signore anziano ha sfasciato uno degli ingressi del pronto soccorso davanti a tutti. All’ospedale del Mare di Napoli un paziente, spazientito dalla attesa di essere visitato, va in escandescenza, incomincia ad offendere ed a strattonare il personale sanitario, distrugge la porta del codice rosso ed aggredisce 4 guardie giurate. Vicenda simile è successa al Pellegrini. Il personale medico sta fuggendo dai pronto soccorso per paura di violenti e criminali. Senza presidio delle forze dell’ordine situazione destinata a peggiorare come denuncia da tempo Nessuno Tocchi Ippocrate” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.