Verona – Napoli 1-3, le pagelle: Kvara fenomenale, Politano scatenato. Ottimo Cajuste

MERET 6,5: non può nulla sul bolide di Lazovic, nella ripresa tante parate importanti per difendere il risultato. Saracinesca

DI LORENZO 6,5: sempre ottimo contributo in fase di spinta, sorpreso dal mancato intervento di Rrahmani in occasione del gol scaligero. Grande chiusura nel finale. Presente

NATAN 6,5: tante chiusure pulite e puntuali, si fa sempre trovare pronto. Dalle sue parti difficilmente si passa. Fortino

RRAHMANI 6: manca l’intervento sul gol di Lazovic, per il resto tiene bene la posizione. Soffre un po’ l’ingresso di Djuric. Sovrastato

MARIO RUI 6: gara senza infamia e senza lode. Accompagna l’azione senza grossi sussulti, nessuna sbavatura in fase di ripiegamento. Diligente (dal 67′ ZANOLI 6: resta basso contribuendo ad arginare il forcing del Verona. Bloccato)

CAJUSTE 7: offre dinamismo e quantità in mediana, va vicinissimo al gol con un ottimo inserimento. La sua miglior partita in azzurro. Prepotente

LOBOTKA 6,5: nel primo tempo spadroneggia guidando il possesso palla azzurro con la solita maestria. Nella ripresa cala un po’ ma non demerita. Professore

ZIELINSKI 6,5: sempre nel vivo della manovra, sbaglia pochissimo. Si schiaccia un po’ troppo nella ripresa come un po’ tutta la squadra. Vivace (dall’84’ GAETANO s.v.)

POLITANO 7,5: sblocca il match con un piatto da due passi. Confeziona due assist per le reti di Kvara, con il primo di alta qualità. Con le sue scorribande manda in tilt la difesa di casa. Scatenato (dall’84’ ZERBIN s.v.)

RASPADORI 6,5: fa tanto movimento in un ruolo che gli si addice di più. Suo l’assist per il gol di Politano, gioca tanto per i compagni. Vicino alla rete su punizione. Eclettico (dal 67′ SIMEONE 6: entra con un Napoli un po’ in difficoltà ma dà un buon contributo. Sgomita e lotta per tenera alta la squadra, prova ad involarsi in qualche contropiede. Leone)

KVARA 8: è tornato. Due reti di prepotenza e classe a spazzare via il Verona. Quando parte è incontenibile, disputa la migliore partita stagionale. Fenomenale (dal 77′ LINDSTROM s.v.)