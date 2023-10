Hellas Verona – Napoli: 1-3. Politano e Kvara regalano un sorriso a Garcia

Il Napoli batte l’Hellas Verona per 3-1, grazie ad un gol di Politano ed ad una doppietta di Kvara, solo per la bandiera la rete scaligera di Lazovic. Partita ben giocata dagli azzurri, oggi in maglia bianca. Difesa solida, con un Meret sicuro nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, centrocampo magistrale, con Cajuste tra i migliori in campo, ed attacco micidiale, con un Politano in giornata (due assist e un gol), Kvara super star e Raspadori bravo a legare il gioco ed a favorire gli inserimenti dei centrocampisti: suo l’assist per Politano in occasione della prima rete.

La vittoria di oggi regala un sorriso a Garcia, dopo la debacle interna contro la Fiorentina. Ora due partite vitali: l’Union Berlino in Champions e il Milan in campionato. Tra 8 giorni ne sapremo di più su quella che potrà essere la stagione del Napoli in termini di ambizioni.

Tabellino

Hellas Verona – Napoli: 1-3 (pt 0-2)

VERONA: Montipò; Amione (46′ Terracciano), Magnani, Dawidowicz, Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig, Serdar (46′ Lazovic) Ngonge (46′ Bonazzoli), Djuric (78′ Henry). All.: Marco Baroni

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (67′ Zanoli), Cajuste, Lobotka, Zielinski (84′ Gaetano), Politano (84′ Zerbin), Kvaratskhelia (76′ Lindstrom), Raspadori (67′ Simeone). All.: Rudi Garcia

Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 27′ Politano, 43′ Kvaratskhelia, 55′ Kvaratskhelia, 60′ Lazovic

Note: ammonito Magnani, Faraoni, Mario Rui, 80′ Lindstrom

Foto sscnapoli.it