Vacanze invernali al caldo per liberare la mente e allontanare lo stress

A tutti piace viaggiare, in qualsiasi stagione dell’anno, ma non sempre in inverno si ama stare al freddo. Nessun problema, perché, anche in inverno si possono trascorrere momenti indimenticabili beneficiando di una stagione con meno turisti (e quindi meno affollata), dove è più semplice visitare musei, attrazioni, fare sport o anche solo fare una lunga passeggiata scacciando via brutti pensieri e ansia.

Inoltre, si può scegliere sempre l’alternativa “calda”. Ecco che allora, se vuoi partire in inverno verso una destinazione in cui ora le temperature sono miti – o addirittura consentono di tuffarsi in mare in costume – l’ideale è pensare all’estero. Per le tue vacanze invernali al caldo puoi rivolgerti ad una travel agency online come Tramundi, per vivere questa esperienza insieme ad altri traveller come te.

Un viaggio di gruppo all’estero, infatti, può essere la soluzione perfetta per concedersi un periodo di relax in riva al mare oppure per vivere una vacanza all’insegna dell’avventura. Un tour in Giordania, ad esempio è perfetto se vuoi andare alla scoperta dei siti storici e architettonici di questa terra.

Pensa solo alla città di Petra, scolpita nella roccia rossa e considerata una delle 7 Meraviglie del Mondo Moderno. Qui puoi concederti anche momenti di divertimento come tour nel deserto del Wadi Rum, escursioni alla ricerca dei castelli del deserto, immersioni lungo barriera corallina ad Aqaba e bagni rilassanti nel Mar Morto.

Si alzano le temperature anche in Colombia dove, a suon di musica, puoi entrare nell’anima di questa destinazione sempre in festa e scacciare lo stress. Potrai scoprire la città nuova e vecchia di Bogotà o di Medellin, lasciarti immergere dai suoni e colori cittadini e visitare le piantagioni di caffè, oggi famose in tutto il mondo.

Un altro posto perfetto se vuoi trascorrere le tue vacanze invernali in maniche corte è Dubai. Mondanità, vita notturna e lusso sono tre parole chiave che possono definire al meglio questa città degli Emirati Arabi Uniti a cui si possono aggiungere divertenti safari nel deserto ed escursioni con cena in un accampamento beduino.

Non male, poi, in questo periodo, sono le temperature di Tenerife. L’inverno è, infatti, una buona stagione per visitare la più grande isola spagnola delle Canarie senza il pericolo di incorrere in troppi turisti e l’ideale per svuotare la mente. Cosa vedere qui? Di certo la bella città di Santa Cruz de Tenerife, il Parco Nazionale del Teide e Icod de los Vinos, custode del Drago Millenario ovvero l’albero monumento nazionale, oltre ai porti e le città che li presidiano.